Новгородские автоинспекторы помогли замерзавшему водителю большегруза из Саратовской области, попавшему в ДТП на федеральной автодороге

Вечером 11 декабря экипаж дорожно-патрульной службы в составе командира отделения ДПС старшего лейтенанта полиции Ивана Карлова и старшего инспектора ДПС лейтенанта полиции Марка Просекина отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Валдайскому району, находясь на маршруте патрулирования федеральной автодороги М-10 «Россия», увидел как грузовой автомобиль съехал с трассы в придорожный кювет. Водитель большегруза успел вылезти на крышу полуприцепа, в то время как кабина машины начала стремительно уходить под воду. Подбежавшие сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине спуститься с четырехметровой высоты с помощью ремней крепления тента. По словам 51-летнего автомобилиста, оказавшегося жителем Саратовской области, он направлялся в Москву, когда внезапно потерял контроль над управлением транспортным средством, и, стараясь избежать столкновения с другими автомобилями, направил грузовик в кювет. После этого машина начала уходить под воду, а саратовец успел вылезти через окно на крышу полуприцепа. Дорожные полицейские помогли вымокшему водителю дойти до патрульного автомобиля ДПС, где он смог отогреться, оперативно вызвали бригаду скорой помощи, съездили в город и привезли мужчине сухую одежду и обувь, а также помогли организовать ночлег в незнакомом городе. Спасенный мужчина поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие и чуткое отношение к его чрезвычайной ситуации.