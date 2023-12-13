В ГИБДД назвали причину технического сбоя в базах

Технический сбой, который произошел в базах ГИБДД, связан с переходом на новую систему, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что в связи с техсбоем в работе информационных ресурсов, предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств в столичных подразделениях Госавтоинспекции было временно приостановлено.

«Технический сбой в работе информационных ресурсов по линии Госавтоинспекции произошел из-за начала перехода на новую систему», - пояснили в пресс-службе.