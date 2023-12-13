Honda e все: последний экземпляр соберут в январе

Honda снимает с производства провалившийся на рынке электрокар. В свое время, а именно в 2020 году, Honda e стал первым электрическим хэтчбеком японской марки, разработанным с прицелом на европейский рынок. Европейцы тепло приняли электрокар с дизайном в стиле ретро и в 2021 году даже присудили ему звание «Автомобиль года в Германии». Однако затем продажи пошли на спад, и на то есть две веские причины. Во-первых, высокая цена в 40 тысяч евро, а во-вторых, скромный запас хода. Производство модели завершится в январе 2024 года.

© Motor.ru

В результате вместо запланированных десяти тысяч машин в год европейские дилеры продавали в разы меньше. В дебютном для модели 2020 году европейцы купили чуть больше четырех тысяч таких машин, в 2021-м — 3,7 тысячи, а в 2022-м и вовсе всего 2,1 тысячи штук.

Заднеприводный Honda e оснащен тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. С помощью терминалов быстрой зарядки запас энергии можно пополнить до 80 процентов за полчаса. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно, а пробег на одной зарядке составляет 220 километров по циклу WLTP.

Honda e относится к сегменту субкомпактных автомобилей, а он заметно уступает по объемам продаж кроссоверам. Так что Honda решила сосредоточиться именно на SUV и вывела на европейский рынок компактный электрический кроссовер e:Ny1 с батареей емкостью 68,8 киловатт-часа. На него компания делает большую ставку. В Honda рассчитывают, что на e:Ny1 будет приходиться пятая часть от общего объема продаж марки в Европе.