Китайская XPeng готовит соперника Cadillac Escalade

XPeng готовит китайский аналог Cadillac Escalade. В сервисе микроблогов Weibo слили информацию о новинке XPeng Motors. Это будет очень большой автомобиль: по габаритам он заметно превзойдет Cadillac Escalade. Любопытно, что уже известны точные размеры новинки, но пока непонятно, каким будет ее форм-фактор. В Car News China полагают, что речь идет именно о крупном внедорожнике, который станет флагманом линейки XPeng.

© Motor.ru

Длина автомобиля составит 5450 миллиметров, а высота — 2050 миллиметров. Особо впечатляет ширина в 2300 миллиметров, что на 241 миллиметр больше, чем у Cadillac Escalade. В длину и высоту американский внедорожник тоже уступит «китайцу» — 68 и 102 миллиметра соответственно.

Других подробностей о новинке XPeng пока нет. Наиболее вероятно, что в угоду рыночным трендам марка выпустит огромный внедорожник. Однако модель может оказаться и минивэном — более крупным, чем дебютировавший недавно X9.

Есть и третий вариант: аэромобиль на базе трехосного вэна Land Aircraft Carrier Modular Flying Car, который XPeng показала в октябре. Он получил пятиместный салон, гибридную силовую установку и размещенный в багажнике летающий двухместный модуль. Однако такой вариант кажется маловероятным, особенно учитывая производственные планы новинки. Пока даже китайский рынок не готов к 10 тысячам аэромобилей в год.