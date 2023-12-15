На автосалоне в Эссене компания Toyota показала новую Supra

Порой мы не замечаем, как летит время, дебют Supra пятого поколения прошел уже более пяти лет назад. И вот Toyota представила еще одну модель ограниченной серии. Supra GT4 100th Edition Tribute, о которой говорили еще летом, это специальное издание GR Supra Lightweight, посвященное сотому гоночному автомобилю GT4 Edition.

На автосалоне в Эссене Toyota показала новую Supra
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Представленный автомобиль основан на сборке Lightweight с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 335 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Разгон до сотни составляет 4.6 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.

Так же он был оборудован большим количеством аксессуаров от Gazoo Racing, из-за которых значительно отличается от оригинальной Supra. Так же автомобиль оснащен выхлопной системой Milltek и золотистыми легкосплавными дисками на 19 дюймов от Protrack One. На переднем бампере расположен мощный карбоновый сплиттер. Крышки зеркал и спойлер так же выполнены из этого материала. Новая Supra может похвастаться спортивной подвеской и регулируемыми амортизаторами. Более того, у автомобиля предусмотрена регулировка дорожного просвета.

Интерьер по большей части был взят у Supra GT4 100th Edition Tribute с небольшими видоизменениями, такими как: накладки на педали от AC Schnitzer, оригинально выполненные эмблемы, выполненные из карбона панели и двери, а также черные сиденья, прошитые в контраст белой строчкой.

Данная версия автомобиля будет представлена на автосалоне в Эссене в нескольких вариациях, после чего планируется его реализация. Автомобиль будет доступен лишь на территории Европы. В планах у Toyota выпустить всего 100 экземпляров. Заявленная стоимость на территории Германии составит около 69 тысяч евро, что на 2.5 тысяч евро дороже чем автомобиль, на основе которого он был построен.

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