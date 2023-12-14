В почти 2 млн автомобилей Tesla в США обновят программное обеспечение из-за аварий

Ограничения автопилота наносят удар по усилиям Tesla по продвижению своих автомобилей среди покупателей, готовых доплачивать за то, чтобы их автомобили взяли управление за них. Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) США заявила, что система автопилота может дать водителям ложное чувство безопасности и ею легко злоупотреблять в определенных опасных ситуациях. Это происходит, когда технология Tesla может оказаться неспособной безопасно перемещаться по дороге, сообщает CNN.

Обновление программного обеспечения по беспроводной сети предоставит водителям Tesla больше предупреждений, в тот момент, когда функция автопилота будет включена. Согласно заявлению НАБДД, эти уведомления будут напоминать водителям держать руки на руле и быть внимательными на дороге. Отзыв произошел через два дня после того, как газета Washington Post опубликовала подробное расследование, в ходе которого было обнаружено по меньшей мере восемь серьезных аварий с участием Tesla, в том числе несколько со смертельным исходом, в которых функция автопилота вообще не должна была быть задействована. Расследование регулятора выявило многочисленные аварии за последние несколько лет, которые позволяют предположить, что эти функции не соответствуют своим названиям "Автопилот" и "Полное самостоятельное вождение".