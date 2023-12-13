Стало известно, когда "Москвич 5" выйдет на авторынок РФ

"На следующий год мы планируем по большому счету выход новой модели, в первом полугодии - это "М5". Это среднеразмерный кроссовер будет. И на второе полугодие мы планируем выход большого кроссовера, по классической сегментации - сегмента D. Это будет второе полугодие, "Москвич 8", - сказал он.