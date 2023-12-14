Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии в полночь четверга (01:00 мск) возобновило на один месяц работу КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина.

Всего на финско-российской границе восемь КПП, оставшиеся шесть будут закрыты до 14 января 2024 года.

"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска "Ваалимаа" и "Ниирала", которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", - сообщает пресс-служба.

Это решение кабмина действительно до 14 января 2024 года, уточняется в сообщении.

Прием заявлений от лиц, находящихся в поисках международной защиты, на сухопутной границе с Россией будет осуществляться на работающих КПП, добавляет МВД страны.