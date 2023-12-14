BMW 5 серии получает награду Top Safety Pick+ от IIHS

Страховой институт дорожной безопасности протестировал два новых BMW, и один из них оказался лучше другого. Модель 5 Series 2024 года, представленная в версии i5 M60, смогла получить высшую награду, получив рейтинг Top Safety Pick+. Что касается фейслифтингового X5 2024 года, то он получил награду Top Safety Pick только потому, что одна из двух доступных версий фар получила оценку Marginal.

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небольшое фронтальное перекрытие со стороны водителя,

небольшое фронтальное перекрытие со стороны пассажира,

фронтальное умеренное перекрытие и обновленные боковые испытания. Чтобы претендовать на награду Top Safety Pick+, автомобиль должен получить оценку Good в следующих категориях:

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Кроме того, у автомобилей должны быть приемлемые или хорошие фары в стандартной комплектации начального уровня.

Еще одним критерием является наличие системы предотвращения фронтальных столкновений с оценкой Advanced или Superior для движения как днем, так и ночью. Только последняя модель 5 Series отвечает всем этим требованиям. Внедорожник не получил Top Safety Pick+ из-за некачественных фар, входящих в стандартную комплектацию sDrive40i, xDrive40i и xDrive50e. Эти фары получили только оценку Marginal, поскольку специалисты IIHS обнаружили, что дальний свет не обеспечивает должного освещения на прямой дороге или на правых поворотах.

Остальные светодиодные фары получили оценку Acceptable. Чтобы получить награду Top Safety Pick (без плюса), автомобиль должен получить оценку Acceptable в обновленном боковом тесте и оценку Advanced или Superior в дневном тесте "автомобиль-пешеход". Хотя IIHS выбрали для показа i5 M60, автомобиль, который они тестировали, был 530i. Поскольку X5 является фейслифтингом, а не моделью нового поколения, большинство оценок получено от X5 xDrive40i 2019 года. Однако для обновленного бокового теста IIHS использовала X5 M60i 2024 года, который получил оценку "Хорошо". Все оценки внедорожника относятся и к X6, за исключением обновленного бокового теста.