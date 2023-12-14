Французская полиция тестирует два водородных внедорожника BMW iX5

Как известно, водородный внедорожник BMW iX5, выпущен ограниченным тиражом – 100 автомобилей. Каждый iX5 является частью тестового парка, прототипы которого разосланы по разным странам, чтобы представители СМИ смогли оценить, как внедорожник на водородном топливе поведет себя в реальных условиях.

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Автомобиль построен на базе дорестайлинговой версии G05 и временно поступил на вооружение французской полиции для тестирования. Представители BMW Group France вручили ключи от нескольких экземпляров iX5. Один из них используется префектурой полиции Парижа (Préfecture de Police de Paris). Второй, эксплуатируется военными силами, обеспечивающими правопорядок в аэропорту Париж-Орли (Gendarmerie des Transports Aériens d'Orly). Оба внедорожника с нулевым уровнем выбросов вернутся в BMW до конца года.

Представители BMW заявили, что водородный автомобиль поступит в серийное производство до конца 2030 года. Компания также тестирует iX5 в Японии, Китае, Южной Корее, Европе, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Электромобиль X5 оснащен двумя водородными баками из углепластика, каждый из которых вмещает шесть килограммов водорода. Их заправка занимает 3-5 минут, в результате чего максимальный запас хода по циклу WLTP составляет около 504 километра.