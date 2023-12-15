В красногорском ЖК «Отрада» продолжается строительство школы на 1375 мест

В ЖК «Отрада» в г.о. Красногорск продолжается строительство школы на 1375 мест. Сейчас подрядчик «Фасад строй» занимается облицовочными работами и завершает мероприятия по огнезащите металлоконструкций в помещениях, пишет РИАМО со ссылкой на руководителя компании Сергея Франчука.

В школе уже готова кровля, вентиляция, слаботочные системы, электросети и черновая отделка помещений.

Особенностью школы будет доступный всем жителям по губернаторской программе открытый стадион – это футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая дорожка.