В красногорском ЖК «Отрада» продолжается строительство школы на 1375 мест
В ЖК «Отрада» в г.о. Красногорск продолжается строительство школы на 1375 мест. Сейчас подрядчик «Фасад строй» занимается облицовочными работами и завершает мероприятия по огнезащите металлоконструкций в помещениях, пишет РИАМО со ссылкой на руководителя компании Сергея Франчука.
В школе уже готова кровля, вентиляция, слаботочные системы, электросети и черновая отделка помещений.
Особенностью школы будет доступный всем жителям по губернаторской программе открытый стадион – это футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая дорожка.
Школа будет готова к апрелю-маю, а летом завершат работу с документами и сдадут ее в эксплуатацию.