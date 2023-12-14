Эксперт объяснил причину падения продаж китайских автомобилей в РФ

Эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК "Орехово-АвтоЦентр" Илья Титов рассказал о том, что продажи китайских автомобилей в дилерских центрах РФ упали на 60% с октября.

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"Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно не выгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора", - цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что порядка 70-80% машин приобретается в автосалонах в кредит. С повышением ключевой ставки покупка автомобиля в кредит стала просто невыгодна покупателю.

Ранее стало известно, что китайские автопроизводители начали резко снижать цены на продукцию в России. Так, подешевели машины Chery, Changan, JAC, Haval, Geely, Omoda. Некоторые марки "скинули" до 499 тысяч рублей на свои модели (например, JAC).

Также дилеры пообещали предновогодние скидки на машины. На автомобили премиум-сегмента реальный дисконт может достигать 1 млн рублей при покупке с использованием кредитных программ и трейд-ин.