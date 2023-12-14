Эксперт рассказал, как купить Volkswagen Jetta за 500 000 рублей

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, можно ли сейчас найти приличный седан иностранной марки за полмиллиона рублей.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на Volkswagen Jetta V, который у нас продавали до 2010 года. Из плюсов этой машины специалист выделяет крепкую подвеску и весьма стойкий к коррозии кузов.

Если говорить о моторах, то ставку нужно сделать на 8 клапанный двигатель BSE 1.6 (102 л. с.), который прост и надежен и может пройти 500 тысяч км. В паре с ним идет механическая коробка (служит 300 тысяч км) и четырехступенчатый автомат AQ250 (исходно Aisin TF 60SN). У последнего ресурс примерно такой же - 300 тысяч км.

"Хотя тут все зависит от ухода и драйверской активности владельцев. Масло раз в 80 тысяч км полезно менять даже в механике, дольше проживут синхронизаторы", - добавляет Зиновьев.

Ранее эксперты назвали пять полноприводных кроссоверов дешевле миллиона рублей - простые по конструкции и нетребовательные в эксплуатации.