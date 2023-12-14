Скоро на дороги Шанхая выйдут первые беспилотники BMW

Согласно информации издания SPEEDME.RU, BMW планирует выпустить модели с возможностью автономного вождения уровня 3, когда они будут соответствовать законам и правилам Китая. Новая лицензия расширяет возможности BMW для проведения испытаний передовых технологий автономного вождения в Шанхае. В 2018 году компания получила лицензию, позволяющую проводить тестирование на участке дорог общего пользования протяженностью 5,6 километра в городе.