На "Lada Ижевск" готовятся к сходу с конвейера серийных Lada Largus

О ходе работ по подготовке к серийному производству Lada Largus на заводе в Ижевске рассказал руководитель "Лада Ижевск" Александр Богачёв, выступивший в рамках совещания предцехкомов предприятия.

© Российская газета

В ноябре был сварен первый кузов Largus, на производстве сварки завершается монтаж оборудования, ведутся пуско-наладочные работы. Несколько кузовов окрашено, ведётся отработка траектории покрасочных роботов.

Что касается локализации, то в прессовом производстве локализовано несколько деталей крупной штамповки, в числе которых крыша, задний распашные двери и передние крылья. Ведутся работы над освоением изготовления пластиковых изделий.

По словам Богачёва, производство сборки готовится к сходу автомобилей с конвейера, а в школе мастерства отрабатывается технология сборки, в том числе электромобилей e-Largus.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что серийный выпуск семейства Lada Largus, включая электрическую модификацию, запланирован на конец весны 2024 года.