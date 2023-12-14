Объявлена цена на Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun

Продажи китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun на российском рынке начнутся в первый месяц 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Ивана Бычкова. Стоимость модели составит около 3 млн рублей.

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Длина кроссовера 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 — 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль рассчитан на применение бензина Аи-92.

Кроссовер оснащен набором систем помощи водителю, включая функцию удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Что касается стоимости автомобиля, Бычков сказал, что автомобиль в базовой комплектации будет стоить ниже 3 млн рублей.

Калининградский завод «Автотор» приступил к сборке кроссоверов Kaiyi X7 Kunlun в начале декабря. На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.