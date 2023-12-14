Эксперты предположили, упадут ли цены на китайские авто в ближайшее время

Цены на китайские автомобили могут в скором времени упасть в связи с наличием огромного числа машин из КНР на российском рынке. Об этом сообщают «Известия».

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В публикации говорится, что автопроизводители из Китая экспортировали в РФ столько машин, что дилерам не удалось их реализовать. Подчеркивается, что на складах скопилось около 200 тыс. автомобилей. Как уточняется, китайские компании готовятся в следующем году продать в России в несколько раз больше машин.

Издание отмечает, что в связи со сложившимися обстоятельствами на рынке и ужесточением конкуренции между китайскими марками, стоимость машин из Китай должна снизиться. Падение цен может коснуться тех автомобилей, которые уже накапливаются в больших количествах на складах, уточняется в статье.

Вместе с тем аналитики не прогнозируют значительного снижения цен. Важную роль будут играть такие факторы, как степень локализации и соотношение валют, считают они.

По словам руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко, стоимость может упасть в массовых сегментах, где сейчас представлено наибольшее количество моделей как импортного, так и локального производства. Речь идет о малых и среднеразмерных кроссоверах, отметил собеседник. Он полагает, что падение цен может составить не более 5–10% относительно 2023 года.

Специалисты назвали фактор, который будет своего рода барьером для падения стоимости китайских автомобилей.

«Перенасыщение рынка новых авто «китайцами» отчасти будет компенсировано сжатием рынка автомобилей с пробегом, на которые в 2023 году пришелся основной спрос», – отмечается в публикации.