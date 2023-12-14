Эксперты Autonews нашли причину не спешить с покупкой китайского автомобиля

Эксперты издания Autonews считают, что россиянам не стоит торопиться с покупкой китайского автомобиля в ближайшее время. По прогнозам экспертов, в 2024 году цены на китайские автомобили могут снизиться на 10-15%. Это все связано с анализом текущей ситуации на российском авторынке, а также исходя из стратегии китайских автопроизводителей.

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По мнению экспертов, в конце 2023 года нет смысла приобретать автомобиль китайской марки. В следующем году китайские автопроизводители примут определенные шаги для увеличения конкурентоспособности своих автомобилей на рынке РФ, в том числе за счет серьезного снижения цен. Таким образом китайские производители хотят увеличить объемы продаж своих автомобилей в России.