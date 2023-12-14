«АвтоВАЗ» начнет оснащать Lada Vesta охлаждаемым вещевым ящиком

Автопроизводитель из Тольятти сообщил о возобновлении сборки Lada Vesta с ранее недоступной опцией. В комплектации появился охлаждаемый вещевой ящик.

“АвтоВАЗ” начнет выпускать автомобили Lada Vesta с охлаждаемым вещевым ящиком. Напомним, что данная опция использовалась для модели и раньше, но ее убрали в начале осени 2023 года.

Несколько тестовых автомобилей, оснащенных вещевым ящиком с системой охлаждения, уже выпустили с конвейера на прошлой неделе. Для этого модель стали оснащать опцией настройки температурного режима в “бардачке”.

Ранее все комплектующие для использования данной опции в автомобилях закупались у поставщика из Германии. Осенью текущего года все поставки были прекращены. В декабре у российского производителя появился новый партнер, который изготавливает и отправляет запчасти для сборки Lada Vesta на предприятие.

Ранее в компании сообщали, что “АвтоВАЗ” доработал все автомобили, которые находились в статусе “некомплектных”. В общей сложности таких машин на предприятии было до 15 000. Они стояли на территории завода и не могли быть отгружены в дилерские центры по причине нехватки запчастей. Недавно все машины отправили в цех отгрузки.

Недавно “АвтоВАЗ” начал принимать жалобы от владельцев Lada Vesta NG. В топовой комплектации у автомобиля выявили проблемы с приборной панелью. Сбои возникают в момент, когда водитель предпринимает попытку вывести карту Яндекса на панель. Система автоматически выключается, а затем перезагружается. Все это происходит во время движения. У других водителей панель приборов мигает, а затем гаснет, после чего происходит перезагрузка.