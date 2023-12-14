На бывшем заводе Volvo стартовало производство грузовиков Next

В Калуге на бывшем заводе Volvo Trucks стартовало серийное производство отечественных грузовых автомобилей Next. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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Теперь это предприятие именуется АМО (завод входит в группу «Промышленные инвестиции»). По словам гендиректора ГК «Промышленные инвестиции» Андрея Александрова, оперативный рестарт производства стал возможен благодаря активному участию лиц, заинтересованных в развитии отечественного машиностроения.

Он уточнил, что завод «на 100% готов к полноценной работе». Подготовительные мероприятия компания завершила, уточнил гендиректор. В пресс-службе «Промышленных инвестиций» анонсировали выпуск 2 тысяч отечественных грузовиков линейки Next в следующем году.

В сборке насчитывается 18 единиц техники. Ожидается, что до конца года запустят в производство 50 автомобилей.