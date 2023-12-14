В Калуге возобновилась работа на площадке бывшего завода Volvo

В Калуге начали собирать грузовики "Урал Next" на площадке бывшего завода Volvo. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В Калуге историческое: "Поехали! Вновь запускаем производство грузовиков", - написал глава региона в сообщении.

До конца года предприятие планирует запустить в производство 50 грузовиков, а в 2024-м - выйти на сборку 2000 автомобилей ежегодно.