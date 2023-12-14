Перечислили классические автомобили с прогнозируемым ростом цен после 2023 года

На первом месте в списке — BMW M3 четвёртого поколения, выпускавшийся в период с 2008 по 2013 год с 4,0-литровым V8 S65. Эти автомобили, доступные сейчас от 29 200 до 65 800 долларов (2,6 млн — 5,9 млн рублей), в среднем выросли в цене на 34%. Даже спецвыпуски и модели с редкими окрасками могут стоить значительно дороже.

Противоположностью динамичному M3 является Chevrolet Impala SS, выпускавшийся в период с 1965 по 1970 год. Эти автомобили, более доступные на вторичном рынке, в среднем оцениваются от 14 600 до 44 500 долларов (1,3 млн — 4 млн рублей).

Из числа американских классиков выделяется Chrysler Town & Country 1946–1950 годов. Его признанный статус послевоенной классики и характерные черты, такие как деревянные панели, белые стенки шин и хромированные вставки, придают ему коллекционную ценность, и отреставрированные модели могут стоить 28 400 долларов (2,6 млн рублей), а идеальные — 144 000 долларов (13 млн рублей).