Перечислили классические автомобили с прогнозируемым ростом цен после 2023 года
На первом месте в списке — BMW M3 четвёртого поколения, выпускавшийся в период с 2008 по 2013 год с 4,0-литровым V8 S65. Эти автомобили, доступные сейчас от 29 200 до 65 800 долларов (2,6 млн — 5,9 млн рублей), в среднем выросли в цене на 34%. Даже спецвыпуски и модели с редкими окрасками могут стоить значительно дороже.
Противоположностью динамичному M3 является Chevrolet Impala SS, выпускавшийся в период с 1965 по 1970 год. Эти автомобили, более доступные на вторичном рынке, в среднем оцениваются от 14 600 до 44 500 долларов (1,3 млн — 4 млн рублей).
Из числа американских классиков выделяется Chrysler Town & Country 1946–1950 годов. Его признанный статус послевоенной классики и характерные черты, такие как деревянные панели, белые стенки шин и хромированные вставки, придают ему коллекционную ценность, и отреставрированные модели могут стоить 28 400 долларов (2,6 млн рублей), а идеальные — 144 000 долларов (13 млн рублей).
Среди других выдающихся моделей, упомянутых в рейтинге SPEEDME.RU, включены Plymouth Prowler 1997–2002 годов (15 700–45 500 долларов), Ford Thunderbird 1964–1966 годов (17 300–56 400 долларов), Jaguar XKR 2000–2005 годов (8 300–38 900 долларов) и Jeep CJ-8 Scrambler 1981–1986 годов (16 100–52 600 долларов). Если интересует внедорожник, то Mitsubishi Pajero Evolution 1997–1999 годов (17 900–70 000 долларов) заслуживает особого внимания.