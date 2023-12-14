АвтоВАЗ стал самым популярным брендом автомобилей в России

На российском рынке самой популярной маркой в сегменте малолитражных автомобилей стал бренд ВАЗ (LADA), а моделью — корейский седан Hyundai Solaris . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Автотека».

Отмечается, что в ходе исследования были рассмотрены автомобили с объемом мотора от 1,0 до 1,6 л. Средний пробег автомобилей ВАЗ, которыми чаще всего интересовались жители России, составляет 153 тыс. км. Второе место у машин Kia со средним пробегом 129 тыс. км. Третье место занимает Hyundai со средним пробегом 143 тыс. км.