Мэрия Омска нашла в бюджете 30 млн рублей на покупку перламутровых кроссоверов

В Омске мэрия планирует потратить из городского бюджета 30 млн рублей на приобретение новых автомобилей. Об этом сообщил портал NGS55.ru.

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Как пишет местное новостное издание, мэрия планирует закупить 14 новых кроссоверов российского производства. Один из них должен быть более высокого класса. До этого мэрия Омска обновляла служебный автопарк в 2013 году. Тогда для мэра Вячеслава Двораковского был куплен представительский автомобиль Kia Quoris, а для его заместителя приобрели 17 автомобилей Kia Cerato. Согласно данным с портала госзакупок, стоимость кроссоверов должна составлять 2,1 млн рублей. В оснащении должны быть кондиционер, антиблокировочная система, усилитель руля, тонировка задних стекол.