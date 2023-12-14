Мэрия Омска нашла в бюджете 30 млн рублей на покупку перламутровых кроссоверов

В Омске мэрия планирует потратить из городского бюджета 30 млн рублей на приобретение новых автомобилей. Об этом сообщил портал NGS55.ru.

Мэрия Омска нашла в бюджете 30 млн рублей на покупку перламутровых кроссоверов
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Как пишет местное новостное издание, мэрия планирует закупить 14 новых кроссоверов российского производства. Один из них должен быть более высокого класса. До этого мэрия Омска обновляла служебный автопарк в 2013 году. Тогда для мэра Вячеслава Двораковского был куплен представительский автомобиль Kia Quoris, а для его заместителя приобрели 17 автомобилей Kia Cerato. Согласно данным с портала госзакупок, стоимость кроссоверов должна составлять 2,1 млн рублей. В оснащении должны быть кондиционер, антиблокировочная система, усилитель руля, тонировка задних стекол.

В комплектации одной из машин должны быть климат-контроля, датчики парковки впереди и сзади, система распознавания знаков, система предупреждения о столкновениях, функция автоматического торможения, колесные диски на 18 дюймов. Отделка салона должна быть из экокожи, а не из ткани. Стоимость этого автомобиля составляет 2,5 млн рублей. Все поставленные автомобили должны быть окрашены в белый перламутровый цвет. Десять лет назад на закупку автомобилей мэрия выделяла 14,3 млн рублей, теперь же эта сумма выросла до 30,2 млн рублей.