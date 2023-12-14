Мэрия Омска нашла в бюджете 30 млн рублей на покупку перламутровых кроссоверов
В Омске мэрия планирует потратить из городского бюджета 30 млн рублей на приобретение новых автомобилей. Об этом сообщил портал NGS55.ru.
Как пишет местное новостное издание, мэрия планирует закупить 14 новых кроссоверов российского производства. Один из них должен быть более высокого класса. До этого мэрия Омска обновляла служебный автопарк в 2013 году. Тогда для мэра Вячеслава Двораковского был куплен представительский автомобиль Kia Quoris, а для его заместителя приобрели 17 автомобилей Kia Cerato. Согласно данным с портала госзакупок, стоимость кроссоверов должна составлять 2,1 млн рублей. В оснащении должны быть кондиционер, антиблокировочная система, усилитель руля, тонировка задних стекол.
В комплектации одной из машин должны быть климат-контроля, датчики парковки впереди и сзади, система распознавания знаков, система предупреждения о столкновениях, функция автоматического торможения, колесные диски на 18 дюймов. Отделка салона должна быть из экокожи, а не из ткани. Стоимость этого автомобиля составляет 2,5 млн рублей. Все поставленные автомобили должны быть окрашены в белый перламутровый цвет. Десять лет назад на закупку автомобилей мэрия выделяла 14,3 млн рублей, теперь же эта сумма выросла до 30,2 млн рублей.