Новые и подержанные автомобили в Екатеринбурге заметно подорожали

Редакция портала E1.RU сообщила о подорожании новых и подержанных автомобилей в Екатеринбурге. Издание приводит данные ценового среза автомобилей на вторичном рынке от аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка». По данным экспертов, цены на вторичном рынке выросли на 5%, а некоторые модели прибавили в цене 10-18%.

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Так, стоимость автомобиля Lada Vesta у дилеров Екатеринбурга составляет 1, 68 млн рублей. Внедорожник Tank 300 подорожал на 7,2% и теперь цена приблизилась к отметке 4,5 млн рублей. На 7% подорожала новая Lada Granta, теперь она стоит 980 000 рублей. Также в списке самых подорожавших автомобилей оказались Toyota Camry и «Москвич-3». Удивительно, но подорожали даже автомобили возрастом старше 15 лет. Например, за подержанный автомобиль ВАЗ-2107 просят 217 000 рублей, таким образом цена выросла на 18,1%.