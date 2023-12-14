Tank пообещал привезти в Россию новые модели в 2024 году

Это подтвердил бренд-директор компании Александр Чеховский. По его словам, в планах — вывести на российский рынок эксклюзивные спецверсии существующих моделей (это внедорожники 300 и 500), а также расширить линейку за счет новых автомобилей. Портал «Китайские автомобили» перечислил новинки Tank, которые могут появиться в России в следующем году.

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Что касается эксклюзивным спецверсий, то о них Чеховский сказал следующее:

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«Мы верим, что историю автомобиля делают оригинальной эксклюзивные исполнения. Поэтому со следующего года выпустим тематические спецверсии — как для Tank 300, так и для Tank 500».

Пока неясно, идет ли речь о версиях, разработанных специально для России, или о тех, которые уже существуют в Китае. Например, у Tank 300 есть исполнение Cyber со спортивным обвесом и спойлером, а также лимитированная серия Frontier+Buxus, в комплекте с которой идет внедорожный электровелосипед.

Tank

Tank

AutoHome.com.cn

Tank

Tank

Tank

Tank

AutoHome.com.cn

Для Tank 500 в Китае предлагают «черные» версии Darth Vader Limited Edition и Black Warrior, которые отличают черные элементы декора. Существует и исполнение Custom Edition с двухцветной окраской кузова в стиле Bentley.

Если же говорить о новых моделях, то наиболее вероятным претендентом на запуск в России является Tank 400, который по размерам сравним с Tank 500. «Четырехсотый» стал первой моделью Tank c подзаряжаемой гибридной установкой Hi4-T: она состоит из двухлитрового ДВС и электромотора, встроенного в девятидиапазонный автомат. Мощность такой установки составляет 408 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, автономный пробег на чистом электричестве равен 105 километрам (емкость батареи — 37,1 киловатт-часа), а общий запас хода достигает 800 километров.