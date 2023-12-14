Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 15 декабря. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Городскую клиническую больницу №1, где осмотрит МРТ и КТ, стоматологический операционный блок, затем глава региона поздравит работников ГКБ №1, вручит благодарности губернатора. В Челябинске пройдет Межрегиональный форум по травматологии и реабилитации. Ведущие специалисты, практикующие врачи, признанные эксперты отрасли из разных регионов России соберутся 15 и 16 декабря, чтобы обсудить особенности лечения и реабилитации травм плечевого сустава и синдрома оперированного позвоночника. Состоится пресс-тур на Челябинскую ТЭЦ-1, где в ноябре 2023 года с опережением графика был реализован проект по переходу на систему замкнутого водоооборота. С рабочим визитом на предприятии побывает Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев. Южно-Уральский государственный университет отметит 80 лет со дня основания. С 15 по 17 декабря на площадке оздоровительного комплекса «Черемушки» (Красноармейский район, пос. Лазурный) пройдет Детский межнациональный конкурс-фестиваль «Урал – наш общий дом». С 13 по 16 декабря в Коркино на базе физкультурно-оздоровительного комплекса откроется «Кубок РМК» по боксу (Коркино, ул. Цвиллинга, 5а). В 11 часов в 00 медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную реализации нацпроекта «Культура» в Челябинской области. Спикеры пресс-конференции: первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина; начальник управления материально-технического обеспечения, заместитель министра культуры Челябинской области Дмитрий Столбов; руководитель проектного офиса нацпроекта «Культура» по Челябинской области Наталья Ивановна Диская. В 13 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51). С 13 до 16 часов заместитель прокурора области Денис Ситников проведет личный прием граждан в г. Верхнем Уфалее по вопросам о нарушениях федерального законодательства, несогласии с решениями органов власти (здание прокуратуры, г.Верхний Уфалей, ул. Уфалейская, д. 5). В 18 часов дива мировой оперной сцены Вероника Джиоева и Государственный симфонический оркестр исполнят известные классические произведения в традиционном предновогоднем концерте «Торжество классики» (концертный зал им. С.С. Прокофьева,ул. Труда, 92а). В 17 часов в Историческом музее Южного Урала состоится авторская экскурсия от Владимира Витлифа (ул. Труда, 100). В 20 часов во Дворце спорта «Юность» состоится большой вечер профессионального бокса. В рамках этого события проведут свои поединки восемь представителей бокса Челябинской области. Для многих из них это будет дебют на профессиональном ринге. Противостоять им будут боксеры из разных уголков России (Свердловский пр., 51). Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения. ДЛЯ СПРАВКИ 15 декабря - День чая. 15 декабря - Ночь валяния под лавкой. 15 декабря - День приручения уличных фонарей. 15 декабря - День антидепрессантов. 15 декабря - День неудачника, День аутсайдера. 15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 15 декабря - День радиотехнических войск ВКС РФ. 15 декабря - День Заменгофа. 15 декабря 1821 года учреждено Французское географическое общество. 15 декабря 1884 года в США зарегистрировано Общество Сторожевой башни.