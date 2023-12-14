Исследования показали, сколько россиян покупает машину в кредит

Каждый пятый россиянин покупает машину в кредит: результаты исследования
Специалисты сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод» и Группы «Ренессанс страхование» провели опрос и выяснили, как россияне приобретают машины. Исследование показало, что для покупки авто 20% российских автолюбителей оформляет кредит в банке.
Выяснилось, что большинство россиян готовы потратить на приобретение собственного автомобиля все свои сбережения (54%). Существенные траты вынуждают респондентов относиться к авто бережно и аккуратно, а 40% автозаемщиков признались, что буквально «сдувают пылинки» со своей покупки.
Состояние машины, которую приобрели на заемные средства, чаще всего вызывает беспокойство у подавляющего большинства респондентов – 60%. Поэтому российские автомобилисты рассказали, как снижают уровень переживания за автомобиль, купленный таким способом:
водят машину аккуратно;проводят регулярное техобслуживание;оформляют каско;используют дорогостоящий бензин;покупают оригинальные запчасти.
По мнению россиян, для обеспечения надлежащего уровня состояния машины можно экономить на следующих вещах:
аксессуарах и предметах для тюнинга – 70%;детейлинге – 48%;частых посещениях сервиса – 38%.
Также снизить траты помогают смена мест покрышек (22%) и приобретение более дешевого антикоррозийного состава (18%).
– Согласно данным «Ренессанс страхования», за последний год количество клиентов с автомобилями, оформленными в кредит, увеличилось на 6%. Интересно, что владельцы таких машин чаще становятся участниками ДТП – 78% от всех аварийных ситуаций. Владельцы кредитных авто на 10% чаще заявляют о страховых случаях. Такое отношение объясняется ценностью машины для владельца, – комментирует вице-президент по автострахованию ПАО «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.