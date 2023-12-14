Исследования показали, сколько россиян покупает машину в кредит

Специалисты сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод» и Группы «Ренессанс страхование» провели опрос и выяснили, как россияне приобретают машины. Исследование показало, что для покупки авто 20% российских автолюбителей оформляет кредит в банке.

Выяснилось, что большинство россиян готовы потратить на приобретение собственного автомобиля все свои сбережения (54%). Существенные траты вынуждают респондентов относиться к авто бережно и аккуратно, а 40% автозаемщиков признались, что буквально «сдувают пылинки» со своей покупки.

Состояние машины, которую приобрели на заемные средства, чаще всего вызывает беспокойство у подавляющего большинства респондентов – 60%. Поэтому российские автомобилисты рассказали, как снижают уровень переживания за автомобиль, купленный таким способом:

водят машину аккуратно;проводят регулярное техобслуживание;оформляют каско;используют дорогостоящий бензин;покупают оригинальные запчасти.

По мнению россиян, для обеспечения надлежащего уровня состояния машины можно экономить на следующих вещах:

аксессуарах и предметах для тюнинга – 70%;детейлинге – 48%;частых посещениях сервиса – 38%.

Также снизить траты помогают смена мест покрышек (22%) и приобретение более дешевого антикоррозийного состава (18%).