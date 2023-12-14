"Фонтанка": водители сами убирали снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Въезжающие из России в Финляндию сами убирали снег на открывшемся 14 декабря контрольно-пропускном пункте (КПП) Торфяновка. Об этом рассказало издание "Фонтанка". "Финские пограничники не стали чистить снег на въезде на свой КПП, и чтобы преодолеть сугроб высотой по колено, водителям пришлось самостоятельно его разгребать", - пишет издание. Отмечается, что в сторону РФ после открытия КПП в первые часы скопилось около 40 машин. Издание отмечает, что пропуск автомобиля занимает примерно 15 минут у финской стороны. 14 декабря власти Финляндии открыли на границе с Россией два контрольно-пропускных пункта. Движение началось через пункты пропуска "Ваалимаа" и "Ниирала". Решение об этом было принято на заседании кабинета министров Финляндии. Оба КПП будут открыты на один месяц, до 14 января 2024 года. До этого сообщалось, что компания Lux Express с четверга, 14 декабря, запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга.