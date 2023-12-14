Great Wall Poer стал самым популярным пикапом на рынке России в ноябре 2023 года

«В сравнении с ноябрем прошлого года продажи Great Wall Poer выросли на 203% — с 134 до 406 штук. Второе место на рынке у «УАЗ Пикап». В отчетный период продажи модели выросли на 66% с 211 до 350 ед. Третий результат на рынке в ноябре показала еще одна модель Great Wall — пикап Great Wall Kingkong с результатом 182 проданных авто», — говорится в сообщении.