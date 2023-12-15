Дума приняла закон об ужесточении санкций за нарушения при перевозке пассажиров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании закон, который в том числе ужесточает ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями.

Так, вводится ответственность за осуществление не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автотранспортом или городским наземным электрическим транспортом. Штраф для граждан и должностных лиц составит 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - 400 тыс. рублей. Эти же санкции будут действовать в случае распространения информации об осуществлении не предусмотренной законом предпринимательской деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа.

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Кроме того, в статье 11.14.2 КоАП РФ изменено содержание части 3. Сейчас она предусматривает штраф за взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц, для водителя он составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юрлиц - 200 тыс. рублей. Согласно поправкам, статья будет содержать санкции за перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, а также за распространение информации об осуществлении перевозки по заказу на указанных условиях. Штраф в таком случае составит для водителя 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 30 тыс. рублей, для юридических - 300 тыс. рублей.

Также вводятся санкции за заключение при осуществлении перевозки пассажиров и багажа по заказу договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности. Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, а для юрлиц - 200 тыс. рублей. Согласно новому примечанию, индивидуальные предприниматели будут нести административную ответственность за такие нарушения как юрлица.