На реализацию импортозамещающих проектов на Кубани выделят 700 млн рублей

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят на реализацию импортозамещающих проектов обрабатывающих предприятий в крае 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"На развитие станкостроения одобрили софинансирование в размере 500 млн рублей. Также рассмотрели заявку на 200 млн рублей на создание в крае первого российского завода по производству щелочных батареек. В рамках программы "Импортозамещение" процентная ставка составляет 0,1 процента годовых", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что производители планируют направить средства на покупку оборудования, что позволит расширить выпуск обрабатывающих центров и запустить линии элементов питания.

По данным пресс-службы, в этом году на реализацию 20 производств, значимых для обеспечения технологической независимости страны, в общей сложности направили более 1,5 млрд рублей из бюджета и Фонда развития промышленности региона. Сейчас на активной стадии реализации на Кубани находится более 30 проектов импортозамещающих производств, общая стоимость которых превышает 27 млрд рублей.

На заседании экспертного совета Фонда развития промышленности региона всего было рассмотрено пять заявок предприятий на сумму порядка 830 млн рублей. Экспертный совет также одобрил льготный заем в размере 50 млн рублей по программе "Бизнес-оборот" армавирской индустриальной компании "Югэнергопром", выпускающей бытовые водонагреватели. По программе "Приоритет" согласовали софинансирование в сумме 30 млн рублей динскому производству "Фармсервис", занимающемуся изготовлением промышленных средств индивидуальной защиты органов дыхания. Еще один заем по программе "Пищевик" на сумму 48,5 млн рублей одобрили предприятию "Зерновой терминал Лабинский" для расширения линейки выпускаемой продукции.