Совфед позволил дилерам снизить цены на поддержанные авто

Совфед принял закон об отмене повторного взимания НДС с автомобилей при перепродаже между юридическими лицами. Как сообщает Autonews.ru, изменения упростят торговлю машинами между автосалонами и позволят предложить более низкие цены конечным покупателям.

Сейчас, если дилер хочет выкупить у другого подержанный автомобиль для продажи в своем автосалоне, он должен выплатить НДС. Такое взимание считается двойным, поскольку на автомобиль уже был уплачен НДС при его вводе в эксплуатацию в России. При этом при сделке между физлицами или при покупке авто у дилера налог повторно не взимается — новый закон отменяет его и при сделках между юрлицами.

Как считает глава ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин, отмена двойного НДС значительно снизит издержки дилеров при торговле подержанными авто. В результате для клиентам они смогут предложить более привлекательные цены.