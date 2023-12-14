Пикапу Tesla Cybertruck не удалось преодолеть заснеженный склон

Пикап Tesla Cybertruck не смог взобраться на заснеженный склон. Соответствующие кадры уже появились в интернете, сообщает Quto.ru.

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Долгожданная премьера электрической модели состоялась менее двух недель назад. Предполагается, что данный автомобиль может без проблем справляться с любыми сложностями на дороге. В действительности холм, покрытый снегом, стал для пикапа преградой, которую он не смог преодолеть.

Прототип пикапа отправили в лес за рождественской елью в рамках маркетинговой кампании. Так, до места назначения электрокару доехать удалось, но на проселочную дорогу он уже не вернулся. Источники портала отмечают, что ситуация объясняется несколькими факторами. По их словам, внедорожные шины Goodyear не предназначены для зимней эксплуатации, а сбой в программном обеспечении повлек за собой вывод из строя водительских помощников.

В результате водитель обратился за помощью к проезжающему мимо пикапу Ford Super Duty.

«И тут обнаружилась еще одна серьезная проблема: оказалось, что конструкция электромобиля не подразумевает наличие проушины для буксировки. Так что трос пришлось крепить к элементам подвески», - говорится в публикации.