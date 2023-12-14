Кузов УАЗ «Патриот» протестируют на герметичность новым способом

Кузов внедорожников УАЗ «Патриот» подвергли дополнительному тесту на герметичность. Как сообщает Quto.ru, суть нового испытания состоит в создании избыточного давления воздуха в салоне, что позволяет оценить объем утечки за единицу времени.

Для нагнетания воздуха используется специальная установка. Она наполняет кузов подкрашенным газом — это позволяет увидеть негерметичные места в соединении деталей. Сам тест крайне полезен, поскольку позволяет выявить места протечек влаги, точки затягивания пыли и щели, которые дополнительно шумят на высокой скорости.

Чтобы провести исследование не нужно проверять каждую машину — достаточно протестировать лишь один товарный кузов. В ближайшее время по такой технологии проверят внедорожник УАЗ «Патриот» и кабину грузовика Soller Argo. Работы будут проводить на бывшем заводе компании Ford, который перешел под контроль «Соллерса» — там есть все необходимое оборудование.