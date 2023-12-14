В Турции запустят новый национальный седан
В конце 2024 года национальный турецкий производитель электромобилей TOGG планирует представить серийный электрический седан, а начало его производства запланировано на 2025 год. Об этом сообщает издание SPEEDME.RU.
На текущий момент компания успешно выпускает электрические кроссоверы TOGG T10X — уже реализовано 15 тысяч таких автомобилей.
Ранее TOGG, активно формирующая будущее мобильности в сотрудничестве с деловыми партнерами из различных секторов, достигнув нового важного успеха. Компания TOGG стала лидером в списке «Лучшие стартапы 2023 года», который выявляет быстрорастущие компании, привлекающие выдающиеся таланты.