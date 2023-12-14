Новая модель Zeekr готовится к выходу на рынок

Предварительно Zeekr объявила о наличии версий с задним приводом мощностью 310 кВт и 475 кВт. Информация издания SPEEDME.RU раскрывает дополнительные детали о силовой установке этого электромобиля. так, в его комплектацию входят две батареи: LFP емкостью 75,6 кВт/ч и тройная NMC емкостью 100 кВт/ч.

Дальность хода полноприводной версии Zeekr 007 будет зависеть от типа колесных дисков и опционального спортивного пакета. Важно отметить, что в ноябре характеристики полноприводной модификации Zeekr 007 с батареей LFP емкостью 75,6 кВт/ч были опубликованы, но возможно, эта версия была прекращена из-за ограниченного запаса хода.

Zeekr 007 представляет собой среднеразмерный седан, схожий по размерам с Toyota Camry (4865/1900/1450 мм, колесная база 2928 мм). Внутри автомобиль оборудован 15,05-дюймовым экраном на базе технологии Kr GPT AI и чипа Snapdragon 8295 от Qualcomm.