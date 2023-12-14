Компания Tesla представила матовый черный Cybertruck на выставке Art Basel

Несмотря на утверждения представителей Tesla о том, что кузов их нового Cybertruck из нержавеющей стали устойчив к внешним воздействиям, некоторые владельцы все равно решают усилить его защиту (или придать ему уникальный вид) с помощью виниловой пленки. Одна из компаний в Дирфилд-Бич, штат Флорида, недавно завершила подготовку одного из первых Cybertruck к представлению на мероприятии Art Basel в Майами, сообщает Центральная Служба Новостей.

Для того чтобы этот Cybertruck выделялся на фоне стандартных моделей, компания Von Wraps покрыла все внешние панели кузова матовой черной пленкой. Это не первый случай появления матового черного Cybertruck: Франц фон Хольцхаузен, главный дизайнер Tesla, ранее появлялся на мероприятии Cars & Coffee в Санта-Монике на подобном автомобиле.

Многочисленные фото и видео демонстрируют, как Von Wraps накладывает матовую черную пленку на кузов. Благодаря практически плоским панелям кузова грузовика, этот процесс оказывается проще, чем оклейка автомобилей с более сложной геометрией. Чтобы сделать модифицированную Tesla еще более заметной, на заднюю дверь нанесена яркая сине-розовая наклейка с надписью Cybertruck.

В октябре Tesla начала предлагать услугу OEM-упаковки для Model 3 и Model Y в двух своих сервисных центрах в Калифорнии. Стоимость этой услуги колеблется от 7500 до 8000 долларов (или от 674 тысяч до 719 тысяч рублей по текущему курсу) и в будущем может быть доступна и для электрического пикапа. Однако производителю следует уделить внимание качеству этой пленки, чтобы избежать недовольства клиентов.