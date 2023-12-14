В Интернет попали шпионские фото обновленного Ford Kuga

Четвертое поколение Ford Escape дебютировало с дизайном, вызвавшим много споров. Но производитель оперативно отреагировал на отзывы, обновив модель в 2022 году. В Европе, впрочем, модель Kuga по-прежнему доступна в предыдущем исполнении.

Любителям 4-го поколения этого кроссовера, которые были разочарованы его первоначальным стилем, стоит обратить внимание на шпионские фотографии обновленной версии в комплектациях Light и ST-Line, уже появившиеся в интернете. Эти версии практически не отличаются от своих американских аналогов, хотя и имеют некоторые различия, такие как измененные фары и обновленный логотип Ford. Новая версия Ford Kuga получила трапециевидные выхлопные патрубки вместо круглых, как у американской версии Ford Escape. Кроме того, вариант с подключаемым гибридом отличается другой решеткой радиатора и более массивным внешним видом.

Хотя фотографии интерьера не были сделаны, можно предположить, что рестайлинговая модель Kuga взяла многое из дизайна обновленного Ford Escape из США, включая большой 13,2-дюймовый экран мультимедиа с операционной системой SYNC 4.