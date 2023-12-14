Мощный электрокар Zeekr 001 появился на европейском рынке

Заказы на шутинг брейк Zeekr 001 от китайского производителя начались в Нидерландах и Швеции с 28 июня, и вскоре, спустя 35 дней, первые экземпляры для Европы сошли с конвейера. Первый экземпляр модели 001 был поставлен в топовой комплектации Privilege AWD. На мероприятии по вручению ключей присутствовали руководитель Zeekr Europe Спирос Фотинос, коммерческий директор Лотар Шупет и глава отдела продаж в Нидерландах Марк Брас.

Ценник на Zeekr 001 в Европе стартует от 59 490 евро (около 5,8 млн рублей) за версию Long Range с одним двигателем и достигает 62 490 евро (примерно 6 млн рублей) за Performance AWD с двумя двигателями, в то время как флагманская версия Privilege AWD оценивается в 67 490 евро (около 6,5 млн рублей), пишет сайт Тарантас Ньюс.

Флагманская модель оснащена мощными электродвигателями с суммарной мощностью 544 лошадиных сил и 686 Нм крутящего момента, благодаря чему электромобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и преодолевать до 580 км на одном заряде. Эта модель также поддерживает опцию быстрой зарядки, позволяя зарядить батарею с 0 до 80% всего за 30 минут.