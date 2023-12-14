В Россию привезли новые Chevrolet Orlando

На классифайдах появились объявления о продаже кроссоверов-компактвэнов Orlando 2022 года выпуска почти без пробега. Машины уже ввезены на территорию России путем «параллельного» импорта, а продают их в Перми и Челябинске по цене от 2 590 000 до 3 100 000 рублей. Примерно за столько же можно купить, к примеру, китайский кроссовер Haval F7 тульской сборки.

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В наличии у дилеров несколько машин с пробегом от семи до 28 километров. Наиболее доступные варианты предлагают в Перми, а в Челябинске за автомобили просят 3 100 000 рублей.

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

До России добрались китайские Orlando, которые выпускаются на совместном предприятии SAIC-GM и продаются на местном рынке под названием Wolanduo. В движение их приводит 1,4-литровый бензиновый наддувный двигатель мощностью 163 лошадиные силы, работающий в паре с шестидиапазонным автоматом. Привод передний.

В списке оснащения в зависимости от версии — боковые подушки безопасности, ABS и ESP, диодные фары и датчик света, климат-контроль и круиз-контроль, мультируль, электропривод внешних зеркал и кнопка запуска двигателя. Салон комбинированный либо кожаный, есть панорамная крыша с люком. А вот «теплых» опций мало — в самом дорогом варианте подогреваются только передние сиденья.