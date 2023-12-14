BelkaCar приобретет 25 тысяч электромобилей "Атом"

Каршеринговая компания BelkaCar и производитель электромобилей "Атом" (компания "Кама") заключили соглашение о сотрудничестве. BelkaCar сможет приобрести 25 тысяч электрокаров для расширения своего автопарка. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя, пишет ТАСС.

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В рамках соглашения компания BelkaCar получила возможность приобрести 25 тыс. электромобилей "Атом", пополнив число предварительных заказов производителя. Пресс-служба производителя электромобилей "Атом" - компания "Кама"

Помимо этого, партнеры планируют разработать цифровой продукт, улучшающий взаимодействие с системами управления электрокаров. Новинка включает сенсорный экран на рулевом колесе и интерактивный дисплей на лобовом стекле, отображающий часть важной информации для водителя.