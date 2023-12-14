Стоимость техосмотра изменится с 1 января

Власти РФ со следующего года планируют поднять цены на техосмотр пропорционально уровню инфляции. Так, минимальная стоимость прохождения техосмотра с 1 января достигнет 1187 руб. для легкового автомобиля и 417 руб. — для мотоциклов и мотороллеров, сообщает портал Autonews.

Предельная минимальная стоимость техосмотра будет озвучена региональными властями до 20 декабря, отметили в Союзе операторов техосмотра. Его минимальная цена, которая была установлена Федеральной антимонопольной службой с 2023 года, составляет 913 руб. для автомобилей и 321 руб. — для мотоциклов и мотороллеров.

Минувшей осенью начали действовать новые правила техосмотра. В связи с принятием поправок процедура снятия автомобиля с учета для граждан, планирующих заключить договор купли-продажи в простой письменной форме, усложнилась. Вместе с тем теперь россияне могут зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО.