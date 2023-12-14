Стало известно, на сколько могут подорожать автомобили УАЗ
Новые внедорожники УАЗ в 2024 году могут подорожать как минимум на 8%. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Самый дешевый автомобиль может стоить почти на 100 тыс. рублей дороже.
«Автомобили УАЗ нишевые, поэтому продолжают пользоваться стабильным спросом. Тем не менее в 2024 году стоимость машин, скорее всего, увеличится. На подорожание повлияет уровень инфляции в стране, а также стоимость комплектующих для сборки. УАЗы в следующем году могут подорожать на 8%. Повышение цен может коснуться как внедорожников, так и коммерческой линейки бренда», — рассказал Сергей Бургазлиев.
Сейчас, согласно информации официального сайта компании, самый дешевый автомобиль УАЗ «Хантер» с учетом всех скидок стоит 1,14 млн рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» обойдется в 1,48 млн рублей. Таким образом, в 2024 году машины могут подорожать на 91 и 118 тыс. рублей соответственно.
По словам эксперта, компания Sollers (владеет УАЗом), сейчас ведет работы по повышению локализации, что может в будущем снизить стоимость машин.