Стало известно, на сколько могут подорожать автомобили УАЗ

«Автомобили УАЗ нишевые, поэтому продолжают пользоваться стабильным спросом. Тем не менее в 2024 году стоимость машин, скорее всего, увеличится. На подорожание повлияет уровень инфляции в стране, а также стоимость комплектующих для сборки. УАЗы в следующем году могут подорожать на 8%. Повышение цен может коснуться как внедорожников, так и коммерческой линейки бренда», — рассказал Сергей Бургазлиев.