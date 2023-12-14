Для Музея транспорта Москвы отреставрировали легендарную маршрутку ГАЗ-3221

Экспозиция будущего Музея транспорта Москвы в Гараже Мельникова на Новорязанской улице, 27 продолжает пополняться. Только что завершена реставрация действительно легендарного автомобиля — цельнометаллической пассажирской ГАЗели ГАЗ-3221 самого первого поколения.

Этот микроавтобус, производившийся на Горьковском автозаводе с 1996 по 2002 год, известен отдельным креслом, расположенным лицом к входной двери. На московских маршрутах такие микроавтобусы встречались (хотя и нечасто) до транспортной реформы в 2016 году, но жители более мелких городов обязательно хотя бы раз в жизни ездили на таких ГАЗелях.

ГАЗ-3221 имел более распространённую в городских перевозках модификацию ГАЗ-32213, которая отличалась креслами с высокими мягкими сиденьями. 13-местный микроавтобус оснащался бензиновым двигателем ЗМЗ-40524 или дизельным ГАЗ-5602. Модельный ряд также включал вариант с постоянным полным приводом ГАЗ-32217.

С 2003 года микроавтобус получил модернизированную систему вентиляции и модернизированный отопитель салона, а с 2005 года — АБС.