Lexus назвал стоимость нового GX

Новый Lexus GX очень отличается от модели предыдущего поколения, и теперь мы знаем, сколько будет стоить люксовый внедорожник.

В США автомобиль будет предлагаться по цене от 64 250 долларов. В топовой комплектации он обойдется в 81 250 долларов. То есть, в переводе на наши деньги, это от 5,78 млн до 7,3 млн рублей.

Поставляться в Россию новый Lexus GX будет исключительно по схеме параллельного импорта, и его стоимость увеличится раза в два – до 11-15 млн рублей.

Новый Lexus оснащается 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 349 лошадиных сил. Позже появится и гибридная версия автомобиля, но когда – пока неизвестно.