Президент России пообещал проверить стоимость проезда по трассе М-12 Москва - Казань
Президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва - Казань. Об этом он заявил, выступая на "Прямой линии" и пресс-конференции.
"Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тысячи [рублей]. Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю", - сказал глава государства, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от Москвы до Казани может составить около 6 тысяч рублей.
Длина строящейся платной скоростной автодороги М-12 "Восток" - более 800 километров. Дорога частично проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.
Трасса М-12 будет полностью открыта от Москвы до Казани в декабре. В 2024 году по ней можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Эта дорога станет основой скоростного транспортного маршрута "Россия" длиной 12 000 км от Санкт-Петербурга до Владивостока. Строительство М-12 ведется в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры".
На М-12 будет работать та же система, что и на ЦКАД. То есть безбарьерная. Без шлагбаумов и пунктов взимания наличных денег. Она показала свое преимущество там, где уже работает.