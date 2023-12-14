Президент России пообещал проверить стоимость проезда по трассе М-12 Москва - Казань

"Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Потому что я знаю, что цифра должна быть 4-4,5 тысячи [рублей]. Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Обязательно посмотрю", - сказал глава государства, отвечая на вопрос жителя Москвы, по подсчетам которого стоимость проезда от Москвы до Казани может составить около 6 тысяч рублей.