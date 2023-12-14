Путин ответил, когда подешевеют отечественные авто

Стоимость отечественных автомобилей будет демонстрировать снижение по мере роста производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой опубликовал «Рамблер».

Глава государства оценил повышение цен на российские машины в 40%. Как уточнил Путин, это высокий уровень роста.

Президент также сообщил, что в России стал актуальным вопрос развития собственной базы после ухода части марок из страны. Путин заявил о необходимости создавать свои платформы и их развивать. Однако, как уточнил глава государства, это требует времени.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, за период с 31 октября по 7 ноября стоимость легковых автомобилей российской сборки в среднем повысилась на 5,5%. Это рекордно высокий недельный рост стоимости российских автомобилей в 2023 году.

С начала 2023 года до 7 ноября цены на российские автомобили в среднем поднялись на 14,4%, повышение стоимости иномарок оценивается в 4,6%.