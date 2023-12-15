Страховщики назвали самые популярные марки автомобилей в России. В пятерку по итогам года вошли ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Во всяком случае, по количеству застрахованных машин по ОСАГО. Как отметили эксперты финансового маркетплейса "Сравни" и "Страхового Дома ВСК", доля китайских брендов растет, но пока они не попали даже в двадцатку самых популярных.

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По данным компаний, российские автомобили держат первую строчку по количеству приобретенных полисов ОСАГО. В январе 2022 года на них приходилось 19,1% продаж, годом позже - 18,7%. По итогам ноября 2023 года доля хотя и снизилась до 18,3%, но по-прежнему обеспечивает марке Lada лидерство в рейтинге.

На втором месте Toyota - 9,5% продаж в январе 2022 года, 9,3% - в январе 2023-го и 11,82% на конец 2023-го. За ней с небольшим отставанием следует корейский дуэт Kia и Hyundai: 7,5% и 7,3% в общей массе продаж за январь 2022 года, 7,8% и 7,5% за январь 2023-го и 7% и 6,9% на конец 2023-го. Замыкает пятерку лидеров Nissan с долей продаж 6,4% в январе 2022 года, 6,2% - в январе 2023-го и 6,6% - в конце 2023-го.

Китайские бренды пока не могут попасть в двадцатку по продажам полисов ОСАГО. Тем не менее, их доля стабильно растет последние два года, и китайские компании занимают все более высокие места. Chery попадает в топ-24, Geely - на 26-й строчке.

По данным "Страхового Дома ВСК", пятерка наиболее популярных иностранных автобрендов в сегменте ОСАГО в 2023 году выглядит следующим образом: Faw по итогам III кварталов показал прирост более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страхование по ОСАГО автомобилей Lifan выросло на 20%, Haval - на 18%, а Geely показала рост на 14%. Замыкает пятерку Changan с показателем роста в 10%.