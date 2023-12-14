Появилась дополнительная информация про новые электромобили Chery в России

Ситикар Chery eQ1 (Ant) и кроссовер Chery eQ7 представили дилерам на закрытой конференции в России, сообщают "Китайские автомобили". Эти машины станут частью марки Chery NEV и официально появятся в нашей стране в 2024 году.

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Длина eQ1 составляет 3200 мм, ширина - 1670 мм, высота - 1550 мм, размер колесной базы - 2150 мм. Габариты модели нисколько не изменились с момента дебюта в 2016 году.

В движение Chery eQ1 приводится либо 41-сильным электромотором, либо агрегатом на 75 л.с. В зависимости от выбранной ёмкости батареи запас хода на одной зарядке может быть 251, 301 или 408 км. Стоит учитывать, что эти показатели получены в результате тестов по циклу CLTC, поэтому в реальности стоит рассчитывать на 170-270 км пробега

Что касается кроссовера eQ7, то его длина составляет 4675 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1660 мм, а размер колёсной базы равен 2830 мм. Модель оснащается одним 211-сильным электромотором и батареей ёмкостью 67 кВт•ч, автономность - 512 км по циклу CLTC.